Covid Italia | 459 morti Tasso di positività risale al 12 | 5%

Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore. Con 155 mila tamponi processati, il Tasso di positività sale al 12,5%. L'incremento delle vittime è invece di 459, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 71.359. Ad oggi, gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746. L'incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministero della Salute, è invece di 32.324, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 1.377.109.

