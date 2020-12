Covid in Campania, oggi 1.009 positivi e sette morti ma cresce la curva dei contagi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.009 positivi su 16.353 tamponi effettuati, 147 in meno di ieri ma con 4.051... Leggi su ilmattino (Di venerdì 25 dicembre 2020) Cala ancora ladeida Coronavirus inil virus fa registrare 1.009su 16.353 tamponi effettuati, 147 in meno di ieri ma con 4.051...

AlessLongo : Attivo da qualche ora il call center immuni per i positivi al covid 800 91 24 91 Farà quello che i sanitari non vo… - VincenzoDeLuca : COVID-19, LA CAMPANIA RIMANE COM'E': SI CONFERMANO LE LIMITAZIONI DELLA 'ZONA ARANCIONE' - salernotoday : Covid-19: 1.009 nuovi casi positivi, 7 morti di cui 5 nelle ultime 48 ore - MarcoKris87 : RT @MariaRo99325323: Il regalo di Natale: il vaccino Covid è arrivato in Italia. Dopodomani prime vaccinazioni in Campania - occhio_notizie : Il #bollettino sull'emergenza covid in# Campania per la giornata di oggi, 25 dicembre 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Covid in Campania, oggi 1.009 positivi e sette morti ma cresce la curva dei contagi

Cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.009 positivi su 16.353 tamponi effettuati, 147 in meno di ieri ma con 4.051 tamponi in menio processati. In ...

Covid, oltre mille positivi oggi in Campania e 7 persone decedute

Superato quota mille nuovi positivi oggi in Campania. Si registrano, purtroppo, anche 7 decessi. La comunicazione arriva dall’Unità di Crisi Regionale. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorn ...

Cala ancora la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.009 positivi su 16.353 tamponi effettuati, 147 in meno di ieri ma con 4.051 tamponi in menio processati. In ...Superato quota mille nuovi positivi oggi in Campania. Si registrano, purtroppo, anche 7 decessi. La comunicazione arriva dall’Unità di Crisi Regionale. Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorn ...