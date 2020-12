Covid | il vaccino in arrivo in Italia Domenica il V-Day

Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - AvyCandeli : RT @marcocappato: Il vaccino contro il Covid è arrivato. E contro il riscaldamento globale cosa possiamo fare? Firmiamo su - fabridel : La #buonanotizia di #Natale #Covid: furgone con le prime dosi di vaccino arrivato in Italia - Cronaca - ANSA… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino

Intorno alle 10 il mezzo con il carico proveniente dal Belgio è arrivato al Brennero, il 27 dicembre il Vaccine Day in tutto il paese ...23 DIC - Tutto pronto, in Puglia, per il Vaccine day del 27 dicembre. La Giunta ha recepito ieri il Piano Strategico Nazionale Vaccinazione (PSNV) e ha deciso di procedere, “in coerenza con il modello ...