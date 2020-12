Covid, il vaccino è arrivato in Italia Ecco il 1° furgone con le fiale. Video (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono arrivate pochi minuti prima delle 10 della mattina di Natale al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono arrivate pochi minuti prima delle 10 della mattina di Natale al passo del Brennero le prime dosi didestinate all'. Segui su affarni.it

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Covid, il furgone con le prime dosi di vaccino allo Spallanzani Agenzia ANSA Il vaccino Pfizer per il Covid è arrivato a Lubiana

Saranno immunizzati per primi, ospiti delle case di riposo, personale delle stesse e alcuni operatori sanitari tra i più esposti nei centri di cura .

Vaccino, le prime dosi allo Spallanzani: domenica il V-Day in tutta Italia

Sono partiti dal Belgio, dallo stabilimento di Puurs, i tir con le prime dosi europee del vaccino anti-Covid targato Pfizer-BioNTech. In Italia 9.750 fiale arriveranno domani, 26 dicembre, ...

