Covid, il vaccino è arrivato in Italia: a chi andranno le prime dosi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Le prime fiale del vaccino contro il Covid sono arrivate in Italia. Un furgone, partito dal Belgio, è arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, che contiene le prime 9.750 fiale del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate al nostro Paese. Covid, il vaccino è arrivato in Italia Scortato dai carabinieri, il mezzo pesante si dirigerà ora L'articolo TeleclubItalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 25 dicembre 2020) Lefiale delcontro ilsono arrivate in. Un furgone, partito dal Belgio, èpoco fa alla frontiera del Brennero, che contiene le9.750 fiale delanti-di Pfizer-Biontech destinate al nostro Paese., ilinScortato dai carabinieri, il mezzo pesante si dirigerà ora L'articolo Teleclubnotizie da Napoli e dall'

Adnkronos : #Covid, #HeatherParisi: 'Non mi vaccino' - rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, il vaccino in Italia: al Brennero il primo camion che sarà scortato fino a Roma: I carabinieri al valico del… - Pino__Merola : Il vaccino anti-Covid è arrivato in Italia: furgone con prime dosi verso lo Spallanzani -

Ultime Notizie dalla rete : Covid vaccino Covid, vaccino Pfizer arriva in Italia Adnkronos Vaccino, arrivato in Italia il furgone con le fiale della Pfizer-Biontech: destinazione Spallanzani di Roma

Il giorno dei vaccini. È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech ...

Sergio Venturi, l'ex commissario Covid Emilia Romagna: "2021? Sarà migliore, senza paura"

Bologna, 25 dicembre 2020 - "Vorrei fare gli auguri di Natale e soprattutto di buon anno 2021 a tutti quelli che ancora mi scrivono, mi leggono, e soprattutto hanno bisogno di una parola di speranza, ...

Il giorno dei vaccini. È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech ...Bologna, 25 dicembre 2020 - "Vorrei fare gli auguri di Natale e soprattutto di buon anno 2021 a tutti quelli che ancora mi scrivono, mi leggono, e soprattutto hanno bisogno di una parola di speranza, ...