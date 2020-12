Covid, il Papa dona 4mila tamponi per i senzatetto di Roma (Di venerdì 25 dicembre 2020) Città del Vaticano, 5 dicembre 2020 - In occasione del Natale un regalo di Papa Francesco alla città di Roma. Sono stati infatti donati 4.000 tamponi per la diagnosi del Covid-19 , ricevuti dal ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Città del Vaticano, 5 dicembre 2020 - In occasione del Natale un regalo diFrancesco alla città di. Sono stati infattiti 4.000per la diagnosi del-19 , ricevuti dal ...

