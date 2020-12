Covid, il furgone con le prime dosi del vaccino è arrivato in Italia. FOTO (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il mezzo, proveniente dal Belgio e scortato dai carabinieri, è diretto allo Spallanzani con 9.750 dosi del farmaco di Pfizer-Biontech. Dovrebbe arrivare il 26 dicembre, in vista del V-Day di domenica 27 Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il mezzo, proveniente dal Belgio e scortato dai carabinieri, è diretto allo Spallanzani con 9.750del farmaco di Pfizer-Biontech. Dovrebbe arrivare il 26 dicembre, in vista del V-Day di domenica 27

rtl1025 : ?? È arrivato poco fa alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del… - RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - Agenzia_Ansa : Le prime 9.750 dosi di #vaccino contro il #Covid sono arrivate in Italia. Poco dopo le 9.30 il furgone che contiene… - mludodc : RT @TerreImpervie: Covid, il furgone con le prime dosi di vaccino in viaggio verso Roma (Ansa) Il Marcio su Roma - fra_marro7 : RT @TerreImpervie: Covid, il furgone con le prime dosi di vaccino in viaggio verso Roma (Ansa) Il Marcio su Roma -

