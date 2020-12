Covid, Giorgia Palmas positiva: le sue condizioni (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo la notizia del contagio di Filippo Magnini, arriva il temuto annuncio anche per Giorgia Palmas: anche la showgirl è positiva al Covid. Appena due giorni fa, 23 dicembre, il campione di nuoto Filippo Magnini aveva comunicato di essere risultato positivo al Coronavirus. Comprensibilmente scosso dalla notizia, lo sportivo aveva scritto: “Questo Natale sara? strano. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di venerdì 25 dicembre 2020) Dopo la notizia del contagio di Filippo Magnini, arriva il temuto annuncio anche per: anche la showgirl èal. Appena due giorni fa, 23 dicembre, il campione di nuoto Filippo Magnini aveva comunicato di essere risultato positivo al Coronavirus. Comprensibilmente scosso dalla notizia, lo sportivo aveva scritto: “Questo Natale sara? strano. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Notiziedi_it : Covid, Giorgia Palmas e Filippo Magnini positivi: il pensiero per le figlie Mia e Sofia - leggoit : @Giorgia_Palmas positiva al Covid dopo Filippo Magnini: ecco come sta la figlia di appena 3 mesi - infoitsport : Anche Giorgia Palmas ha il Covid, Natale amaro con Filippo Magnini: come sta la figlia Mia di 3 mesi - siobanvict : RT @LaStampa: Si chiama Giorgia Careno e ha vinto la sua sfida sopravvivendo al coronavirus e negativizzandosi al tampone di verifica dopo… - LadyNews_ : #FilippoMagnini positivo al #Covid19: Natale 2020 in isolamento senza #GiorgiaPalmas e la figlia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giorgia Nonna Giorgia, la centenaria che festeggia il Natale guarendo dal Covid La Repubblica Giorgia Palmas positiva al Coronavirus: “Prego che prosegua bene”

Giorgia Palmas è positiva al Coronavirus. Dopo il compagno Filippo Magnini, anche lei ha contratto il “virus democratico”. Fortunatamente, le bambine non hanno alcun sintomo e, al momento, godono di ...

Giorgia Palmas positiva al Covid dopo Filippo Magnini: ecco come sta la figlia di appena 3 mesi

Giorgia Palmas positiva al Covid. Dopo l'annuncio della malattia del compagno Filippo Magnini anche per l'ex velina è arrivata la brutta notizia nel giorno di Natale. Ad annunciarlo è stata lei stessa ...

Giorgia Palmas è positiva al Coronavirus. Dopo il compagno Filippo Magnini, anche lei ha contratto il “virus democratico”. Fortunatamente, le bambine non hanno alcun sintomo e, al momento, godono di ...Giorgia Palmas positiva al Covid. Dopo l'annuncio della malattia del compagno Filippo Magnini anche per l'ex velina è arrivata la brutta notizia nel giorno di Natale. Ad annunciarlo è stata lei stessa ...