Covid | cardinale Bassetti | ho pensato di non farcela

"Nei momenti più critici ho pensato di non farcela, di non poter tornare a celebrare e ho pensato che avrei fatto il Natale da un'altra parte": è quanto ha detto l'arcivescovo di Perugia e presidente della Cei, cardinale Gualtiero Bassetti, a margine della messa di Natale di stamani in cattedrale a Perugia. "Se riprendo a pieno la salute il Signore mi darà una nuova missione, stare vicino agli ammalati, a chi soffre, perché io so cosa vuol dire essere ammalati", ha aggiunto.

