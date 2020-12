Covid, Beyoncé dona 500mila dollari a famiglie a rischio sfratto (Di venerdì 25 dicembre 2020) Beyoncé si unisce alla lunga lista di celebrità, tra cui Rihanna, Jessica Alba e altre, che hanno messo a disposizione parte del loro patrimonio, per aiutare i bisognosi vittime della pandemia. Attraverso il suo ente benefico BeyGood, ha donato 500mila dollari a sostegno di chi sta rischiando lo sfratto dopo la scadenza della moratoria federale.La scadenza del 26 dicembre della moratoria provocherà infatti pignoramenti ipotecari e sfratti di locazione. Per molte persone rimaste anche senza lavoro a causa del Covid questo potrebbe essere l'ennesimo colpo. La diva 39enne ha annunciato l'iniziativa tramite il suo sito web personale, sul quale sono elencati anche gli altri contributi che la sua fondazione ha devoluto ai più bisognosi durante la pandemia, compreso un fondo Small Business ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 25 dicembre 2020)si unisce alla lunga lista di celebrità, tra cui Rihanna, Jessica Alba e altre, che hanno messo a disposizione parte del loro patrimonio, per aiutare i bisognosi vittime della pandemia. Attraverso il suo ente benefico BeyGood, hatoa sostegno di chi sta rischiando lodopo la scadenza della moratoria federale.La scadenza del 26 dicembre della moratoria provocherà infatti pignoramenti ipotecari e sfratti di locazione. Per molte persone rimaste anche senza lavoro a causa delquesto potrebbe essere l'ennesimo colpo. La diva 39enne ha annunciato l'iniziativa tramite il suo sito web personale, sul quale sono elencati anche gli altri contributi che la sua fondazione ha devoluto ai più bisognosi durante la pandemia, compreso un fondo Small Business ...

infoitcultura : Covid, Beyoncé ha donato 500mila dollari alle famiglie che hanno perso casa - LasMariasDrag : RT @MediasetTgcom24: Beyoncé come Babbo Natale: dona 500mila dollari alle famiglie che rischiano lo sfratto per il Covid #beyoncè https://… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Beyoncé come Babbo Natale: dona 500mila dollari alle famiglie che rischiano lo sfratto per il Covid #beyoncè https://… - AlexVittadello : RT @MediasetTgcom24: Beyoncé come Babbo Natale: dona 500mila dollari alle famiglie che rischiano lo sfratto per il Covid #beyoncè https://… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Beyoncé come Babbo Natale: dona 500mila dollari alle famiglie che rischiano lo sfratto per il Covid #beyoncè https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Beyoncé Ciociari pazzi per Bejonce: a Ponza caccia alla famosa cantante e al suo "Alfa nero" ciociariaoggi.it