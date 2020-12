Covid, Bassetti: “Dopo 4 Settimane dalla Prima Dose Addio alla Mascherina (Di venerdì 25 dicembre 2020) In collegamento con la trasmissione “L’aria che tira”, l’infettivologo Matteo Bassetti ha dato buone notizie riguardo gli imminenti vaccini anti-Covid. “Dopo 4 Settimane dalla Prima Dose – ha detto – dovremmo essere coperti ed essere in grado di difenderci contro la malattia, contro la malattia grave e anche contro l’infezione. Il che vuol dire che Leggi su youreduaction (Di venerdì 25 dicembre 2020) In collegamento con la trasmissione “L’aria che tira”, l’infettivologo Matteoha dato buone notizie riguardo gli imminenti vaccini anti-. “– ha detto – dovremmo essere coperti ed essere in grado di difenderci contro la malattia, contro la malattia grave e anche contro l’infezione. Il che vuol dire che

SkyTG24 : Covid, cardinale Bassetti: ho pensato di non farcela - Avvenire_Nei : L'intervista Il cardinale Bassetti: io e il Covid, vi racconto la mia malattia - infoitinterno : Il cardinale Bassetti, guarito dal Covid, presiederà la messa di Natale nella cattedrale di Perugia - infoitinterno : Il cardinale Bassetti, lo scherzo del Papa dopo il Covid e l'appello ai politici: 'Discutete meno e pensate al Paes… - infoitinterno : Natale in lockdown, il cardinale Bassetti torna in chiesa dopo il Covid: 'Il più bello della mia vita' -