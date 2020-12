Covid, arrivate in Italia le prime dosi del vaccino (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ arrivato in Italia il primo furgone con le fiale del vaccino contro il Covid Pfizer-Biontech. Le prime 9.750 dosi, hanno come destinazione l’ospedale Spallanzani di Roma. Sono arrivate in Italia le prime 9.750 dosi di vaccino contro il Covid. Arriva quindi una buona notizia, il furgone che contiene le fiale prodotte da Pfizer Biontech L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 25 dicembre 2020) E’ arrivato inil primo furgone con le fiale delcontro ilPfizer-Biontech. Le9.750, hanno come destinazione l’ospedale Spallanzani di Roma. Sonoinle9.750dicontro il. Arriva quindi una buona notizia, il furgone che contiene le fiale prodotte da Pfizer Biontech L'articolo proviene da YesLife.it.

