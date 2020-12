Covid-19, in Italia 18.040 nuovi contagi: i dati regione per regione (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 193.777 tamponi analizzati in tutta Italia e altri 505 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 9,3%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 dicembre 2020) L'ultimo bollettino del ministero della Salute ha registrato 193.777 tamponi analizzati in tuttae altri 505 decessi. Il rapporto tra positivi e test effettuati è al 9,3%. Da Nord a Sud, ecco la situazione nel nostro Paese

