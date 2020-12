Covid-19, il vaccino è in Italia: si cercano operatori sanitari per iniettare le dosi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa varcato il confine Italiano del Brennero, il furgone partito dal Belgio con le prime 9.750 dosi di vaccino anti-Covid prodotte dalla Pfizer-Biontech. Il furgone in queste ore è in viaggio verso la Capitale, per raggiungere l’Istituto Spallanzani, scortato sull’autostrada da tre macchine dei carabinieri. Il furgone che sta trasportando le dosi di vaccino anti-Covid, è un furgone particolare; si tratta di un furgone frigorifero con temperature bassissime, si parla addirittura di – 70 gradi. Una volta giunto a Roma, una parte del vaccino della Pfizer-Biontech verrà portato all’hub di Pratica di Mare, dove 5 aerei, due dell’Aeronautica, due dell’Esercito e uno della Marina, raggiungeranno le mete più lontane. I restanti ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa varcato il confineno del Brennero, il furgone partito dal Belgio con le prime 9.750dianti-prodotte dalla Pfizer-Biontech. Il furgone in queste ore è in viaggio verso la Capitale, per raggiungere l’Istituto Spallanzani, scortato sull’autostrada da tre macchine dei carabinieri. Il furgone che sta trasportando ledianti-, è un furgone particolare; si tratta di un furgone frigorifero con temperature bassissime, si parla addirittura di – 70 gradi. Una volta giunto a Roma, una parte deldella Pfizer-Biontech verrà portato all’hub di Pratica di Mare, dove 5 aerei, due dell’Aeronautica, due dell’Esercito e uno della Marina, raggiungeranno le mete più lontane. I restanti ...

