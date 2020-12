Covid-19, bollettino 25 dicembre: 19.037 contagi e 459 morti (Di venerdì 25 dicembre 2020) Covid-19, ecco il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 contagi e 459 morti come annunciato proprio in questi istanti. L’emergenza Covid-19 continua a mietere vittime in Italia (e non solo) e anche nella giornata di oggi i numeri del bollettino non sono per nulla incoraggianti. Nelle ultime ventiquattro ore si contano precisamente 19.037 contagiati, 459 morti L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 25 dicembre 2020)-19, ecco ildi oggi 25: 19.037e 459come annunciato proprio in questi istanti. L’emergenza-19 continua a mietere vittime in Italia (e non solo) e anche nella giornata di oggi i numeri delnon sono per nulla incoraggianti. Nelle ultime ventiquattro ore si contano precisamente 19.037ati, 459L'articolo proviene da Inews.it.

