Cos’è il demansionamento | quando scatta e cosa significa Come tutelarsi?

Leggi su termometropolitico

(Di venerdì 25 dicembre 2020) La prassi dei rapporti di lavoro ci insegna che non sempre le cose vanno a gonfie vele, tra dipendente e datore di lavoro o colleghi. Per esempio, abbiamo già parlato dei problemi legati al mobbing in ufficio, ma non è certamente la sola problematica che può emergere in materia. Qui di seguito vogliamo osservare da vicino il cosiddetto, cercando di capire di chesi tratta,si manifesta epuò il lavoratore difendersi contro di esso. Facciamo chiarezza. Se ti interessa saperne di più su quali sono le prove per dimostrare l’esistenza di un lavoro in nero, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News: di che si tratta? Spieghiamolo subito: ilconsiste nell’attribuire al lavoratore subordinato mansioni o ...