Internazionale : La vita sociale degli alberi. Nelle foreste, enormi rete sotterranee di funghi permettono agli alberi di comunicare… - xAdrianax03 : Ma le persone che dicono 'sono freddi' 'sono distanti' ma cosa ne sssanno di quando c’era anche Eligreg ed era anco… - MoliPietro : Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 26 Dicembre 2020 - PazuDaemon : @GiovanniToti Ecco cosa ci dicono i 'leaders' di centro-destra; dobbiamo rispettare tutto quanto di ANTICOSTITUZION… - Clacli1104 : @ekserebaby E allora chissene frega....Eli può fare cio che vuole come sta facendo pier con Giulia adesso....Sopra… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa dicono

L'Unione Sarda

L'ex tronista e l'ex corteggiatore non hanno trascorso il 25 dicembre insieme: la crisi è sempre più profonda e ora si parla addirittura di terzi ...Sono notizie che esaltano il buono che c'è nell'Arma alla faccia di quelli che invece l'hanno infangata. In realtà non è chiaro se ad un 94enne i parenti possano far visita, almeno uno alla volta: anc ...