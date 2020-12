Coronavirus, Turchia introduce obbligo test negativo per arrivi dall'estero (Di sabato 26 dicembre 2020) A partire da lunedì e fino a marzo la Turchia richiederà a tutti i passeggeri che intendano entrare nel Paese il risultato negativo di un test molecolare per il Covid-19 effettuato nelle 72 ore ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 26 dicembre 2020) A partire da lunedì e fino a marzo larichiederà a tutti i passeggeri che intendano entrare nel Paese il risultatodi unmolecolare per il Covid-19 effettuato nelle 72 ore ...

