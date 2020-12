Coronavirus, scendono i ricoveri ma sale la percentuale dei tamponi positivi in Fvg (Di venerdì 25 dicembre 2020) Covid in friuli Venezia Giulia: 766 positivi, scendono terapie intensive e ricoveri. Oggi in regione sono stati rilevati 766 nuovi contagi su 7.121 tamponi (pari al 10,7%), di cui 1.286 da test rapidi ... Leggi su udinetoday (Di venerdì 25 dicembre 2020) Covid in friuli Venezia Giulia: 766terapie intensive e. Oggi in regione sono stati rilevati 766 nuovi contagi su 7.121(pari al 10,7%), di cui 1.286 da test rapidi ...

ilriformista : I numeri del bollettino sull'epidemia di #Coronavirus in Italia: tasso di positività sopra il 12% - peppecaridi : #Coronavirus, nel giorno di Natale in Italia 459 morti e 32.324 guariti. Risalgono i nuovi casi, scendono i tamponi… - marisamoles : RT @IlFriuli: Coronavirus, 766 nuovi contagi e 20 decessi in Fvg, di cui uno pregresso. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 54 e… - il_piccolo : Coronavirus, oggi in Fvg 766 nuovi contagi su 7.121 tamponi e 20 decessi. I ricoveri nelle terapie intensive scendo… - IlFriuli : Coronavirus, 766 nuovi contagi e 20 decessi in Fvg, di cui uno pregresso. I ricoveri nelle terapie intensive scendo… -