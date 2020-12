Coronavirus | lenta discesa nel numero di vittime 459 | 19 037 nuovi contagi con 32 324 tamponi

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Il bollettino del 25 dicembre Nel giorno di Natale non si arresta l’aumento dicasi di positività al. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del bollettino del Ministero della Salute e diffuso dalla Protezione Civile, si registrano +19.037casi, a fronte di +152.334 test. Ieri si erano contati rispettivamente +18.040casi, mentre ildielaborati era pari a 193.777. Diminuiscono i decessi che oggi si attestano a quota 459, rispetto ai 505 registrati ieri. La pressione sugli ospedali continua a decrescere, seppurmente. Oggi si contano -5 pazienti ricoverati in terapia intensiva e -668 ricoveri con sintomatologia. Ildelle persone guarite aumenta di +32.324 unità. Leggi anche: Oltre ...

Notiziedi_it : Coronavirus, lenta discesa nel numero di vittime (459), 19.037 nuovi contagi con 152.334 tamponi - larenait : #Coronavirus, i dati dell'Istituto superiore di sanità - Open_gol : Preoccupa il Veneto - calciomercatoit : #coronavirus, il report della fondazione #GIMBE: numeri in calo ma molto lieve, la copertura del #vaccino sarà lent… - CCKKI : Non solo vaccini. Gli anticorpi #monoclonali sbarcano negli Usa. Il primo farmaco efficace contro il #coronavirus… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus lenta

Open

Ieri 18.040 positivi in più con 193.777 test e 505 morti. Il tasso di positività sale al 12,49% (era al 9,3%) (Articolo in ...Delle 161.537 persone sottoposte a tampone Pcr, 28.722 sono risultate positive al coronavirus. Prosegue lentamente il calo dei pazienti covid ricoverati in ospedale, 147 sono quelli che si trovano nei ...