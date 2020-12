Coronavirus, le news. Papa Francesco: "Vaccino è luce di speranza se è per tutti". DIRETTA (Di venerdì 25 dicembre 2020) Durante il messaggio di Natale che precede la benedizione Urbi et Orbi, il Pontefice ha chiesto che il Vaccino anti-Covid sia dato prima ai deboli e ai bisognosi. Il primo camion con i vaccini Pfizer diretto allo Spallanzani. Secondo giorno di massime restrizioni in tutto il Paese, spostamenti solo per validi motivi e con autocertificazione. Superati i due milioni di contagi totali da Coronavirus in Italia Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 dicembre 2020) Durante il messaggio di Natale che precede la benedizione Urbi et Orbi, il Pontefice ha chiesto che ilanti-Covid sia dato prima ai deboli e ai bisognosi. Il primo camion con i vaccini Pfizer diretto allo Spallanzani. Secondo giorno di massime restrizioni in tutto il Paese, spostamenti solo per validi motivi e con autocertificazione. Superati i due milioni di contagi totali dain Italia

