Coronavirus, le news. Natale in zona rossa: limitazioni e controlli in tutta Italia. LIVE (Di venerdì 25 dicembre 2020) Secondo giorno di massime restrizioni in tutto il Paese, spostamenti solo per validi motivi e con autocertificazione. Ieri superati i due milioni di contagi totali da Coronavirus. Tasso di positività al 9,3%. Calano ricoveri ordinari e terapie intensive. Variante inglese, Rezza: "È più contagiosa, ma senza effetti sul vaccino".

