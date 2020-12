Coronavirus, le news. Di Maio: primi vaccini per medici. Papa: sia dato a tutti. DIRETTA (Di venerdì 25 dicembre 2020) Attesa per il bollettino. "I primi vaccini saranno per il nostro personale medico che quotidianamente lavora per salvare vite umane, mettendo a rischio la propria vita", ha detto il ministro degli Esteri. Durante il messaggio di Natale che precede la benedizione Urbi et Orbi, il pontefice ha chiesto che il vaccino anti-Covid sia dato prima ai deboli e ai bisognosi. Il primo camion con i vaccini Pfizer diretto allo Spallanzani Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 dicembre 2020) Attesa per il bollettino. "Isaranno per il nostro personale medico che quotidianamente lavora per salvare vite umane, mettendo a rischio la propria vita", ha detto il ministro degli Esteri. Durante il messaggio di Natale che precede la benedizione Urbi et Orbi, il pontefice ha chiesto che il vaccino anti-Covid siaprima ai deboli e ai bisognosi. Il primo camion con iPfizer diretto allo Spallanzani

Il team giapponese deve far fronte alla pandemia di Coronavirus che ne limita gli spostamenti in giro per il mondo, ma la collaborazione con AF Corse/Michelotto rimane attiva per almeno cercare di ...

Covid, in Puglia 26 morti e 1.011 nuovi casi oggi. Nel Foggiano altri 240 positivi e 4 decessi

sono stati registrati 7.540 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus. Sono stati registrati 1.011 casi positivi: 512 in provincia di Bari, 52 in provincia di Brindisi, 50 nella provincia BAT, 240 ...

