Coronavirus, la testimonianza: "Io disabile ricoverato per Covid vi chiedo di stare attenti"

Jacopo Melio, dopo aver parlato della sua positività racconta la degenza: "Nel reparto del San Giuseppe di Empoli è sceso l'inferno". "Gli infermieri non hanno più cartellini di riconoscimento". "So che diranno che se l'ho preso io che non uscivo da febbraio, tanto vale non...

Jacopo Melio, dopo aver parlato della sua positività racconta la degenza: "Nel reparto del San Giuseppe di Empoli è sceso ...

