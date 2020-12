Coronavirus in Toscana: 6 morti, oggi 25 dicembre (ma forse sono mancate le registrazioni). E 613 positivi (Di venerdì 25 dicembre 2020) sono 6 i morti per Coronavirus in Toscana, oggi 25 dicembre, ma può darsi che non tutti i decessi delle ultime 24 ore siano stati registrati. Si tratta comunque di 5 uomini e una donna con età media relativamente giovane, ossia 75 anni. Mentre è sempre sensibilmente elevato il numero dei nuovi contagi: 613 con età media di 46 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 dicembre 2020)6 iperin25, ma può darsi che non tutti i decessi delle ultime 24 ore siano stati registrati. Si tratta comunque di 5 uomini e una donna con età media relativamente giovane, ossia 75 anni. Mentre è sempre sensibilmente elevato il numero dei nuovi contagi: 613 con età media di 46 anni (il 12% ha meno di 20 anni, il 24% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 20% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più)

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 6 morti, oggi 25 dicembre (ma forse sono mancate le registrazioni). E 613 positivi - bizcommunityit : Coronavirus Toscana, il bollettino Covid di Natale: il tasso di positivi risale al 16% - infoitinterno : Toscana coronavirus, 613 casi e 6 decessi nelle ultime 24 ore - Toscanaoggi : #Coronavirus: 613 nuovi casi, 6 decessi #Toscana #COVID19 #sanità #regione - infoitinterno : Coronavirus: 613 nuovi casi in Toscana, 11.269 i positivi (+700), 166 in TI (+5), 6 deceduti (2 a Siena) -