Coronavirus, in Lombardia +2.628 casi. Sono 105 le vittime nelle ultime 24 ore (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il bollettino del 25 dicembre Sono +2.628 i casi di Coronavirus in Lombardia. Ieri invece erano stati +2.656. nelle ultime 24 ore si registrano +105 decessi mentre ieri erano state segnalate 67 vittime. Il totale è di 24.782 decessi dall'inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 25 dicembre, Sono 3.976. Sono 522 le persone ricoverate nei reparti di terapia intensiva; di questi, 20 hanno fatto il loro ingrasso nel corso dell'ultima giornata. Sono 54.212 le persone in isolamento domiciliare. Il totale dei dimessi e dei guariti sale a 386.391 unità. I dati arrivano a fronte di 4.765.500 tamponi eseguiti dall'inizio del monitoraggio. Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

