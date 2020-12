Coronavirus in Italia, ultime notizie. Natale in zona rossa. Il Papa: “Non piangiamoci addosso e usciremo dal tunnel” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Coronavirus Italia ultime notizie – Ieri in Italia sono stati superati i due milioni di casi di Coronavirus da inizio pandemia. Intanto è scattata la zona rossa in tutto il Paese che resterà in vigore fino al 6 gennaio, ad eccezione di quattro giorni di pausa dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio. Qui tutte le notizie sul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte le ultime news sul Coronavirus in Italia di oggi, venerdì 25 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. ? Coronavirus: LA DIRETTA Ore 7,15 – Papa: non piangiamoci addosso e usciremo dal tunnel – Il “tenero pianto” di Cristo bambino ... Leggi su tpi (Di venerdì 25 dicembre 2020)– Ieri insono stati superati i due milioni di casi dida inizio pandemia. Intanto è scattata lain tutto il Paese che resterà in vigore fino al 6 gennaio, ad eccezione di quattro giorni di pausa dal 28 al 30 dicembre e il 4 gennaio. Qui tutte lesul Covid-19 nel mondo. Di seguito tutte lenews sulindi oggi, venerdì 25 dicembre 2020, aggiornate in tempo reale. ?: LA DIRETTA Ore 7,15 –: nondal– Il “tenero pianto” di Cristo bambino ...

