Coronavirus | in Italia il furgone con le prime dosi del vaccino

E' arrivato alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'Italia. Scortato dai carabinieri, il mezzo ...

