Coronavirus, in Italia il furgone con le prime dosi del vaccino | Superati i 25 milioni di casi in Europa (Di venerdì 25 dicembre 2020) E' arrivato alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, il furgone con le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all' Italia . Scortato dai carabinieri, il mezzo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 25 dicembre 2020) E' arrivato alla frontiera del Brennero, proveniente dal Belgio, ilcon le9.750delanti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all'. Scortato dai carabinieri, il mezzo ...

RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - Agenzia_Ansa : #Covid, in negozi di #Roma cartello 'Basta' contro le chiusure. Protesta in tutta #Italia per misure del governo… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, il furgone dei vaccini Pfizer valica il Brennero e arriva in Italia: Il furgone che trasporta le prime dosi… - NicolaTenerelli : RT @RaiNews: Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furgone proveni… -