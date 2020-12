Coronavirus in Italia, bollettino 25 dicembre: 19.037 casi su 152.334 tamponi, 459 morti (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 18.040), a fronte di 152.334 tamponi giornalieri effettuati (ieri 193.777), con la percentuale di positivi che sale al 12,5% (ieri 9,3%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 25 dicembre sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 459 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.584 (-5), con 165 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. Leggi su tg24.sky (Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i nuovi contagi di Covid-19 in(ieri 18.040), a fronte di 152.334giornalieri effettuati (ieri 193.777), con la percentuale di positivi che sale al 12,5% (ieri 9,3%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 25sulla situazionein(AGGIORNAMENTI - SPECIALE). Le vittime sono 459 in un giorno, mentre le terapie intensive scendono ancora a 2.584 (-5), con 165 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore.

RaiNews : Sono arrivate pochi minuti fa al passo del Brennero le prime dosi di vaccino destinate all'Italia. A bordo del furg… - fanpage : Conte: “In caso di terza ondata tutta Italia sarà zona rossa” - SkyTG24 : Il #vaccino contro il #coronavirus è arrivato in Italia: le prime dosi hanno attraversato la frontiera del Brennero… - Pino__Merola : Coronavirus in Italia, bollettino 25 dicembre: 19.037 casi su 152.334 tamponi, 459 morti - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 dicembre: 19.037 nuovi contagi, l’indice di positività sale al 12,49 pe… -