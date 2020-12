Coronavirus in Campania, ecco il dato di oggi, 25 dicembre 2020 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Coronavirus Campania, nonostante la stretta di De Luca cresce il rapporto positivi/tamponi 23 dicembre 2020 Questo il bollettino di oggi: Positivi del giorno : 1.009 di cui: Asintomatici: 881 ... Leggi su avellinotoday (Di venerdì 25 dicembre 2020), nonostante la stretta di De Luca cresce il rapporto positivi/tamponi 23Questo il bollettino di: Positivi del giorno : 1.009 di cui: Asintomatici: 881 ...

tvoggi : CORONAVIRUS, IN RISALITA IL NUMERO DEI CONTAGI IN CAMPANIA Risale la curva dei contagi in Campania: sono 1.009 i po… - PaoloMadonnaDF : Bollettino di guerra del 25/12/2020: corsa a undici - Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Campania, P… - 100x100Napoli : Il bollettino aggiornato relativo alla Regione #Campania. - infoitinterno : Coronavirus Campania, il bollettino del 25 dicembre: 1.009 nuovi contagi, 7 decessi - infoitinterno : Coronavirus, il bollettino della Campania: più di 1000 positivi, 7 i deceduti -