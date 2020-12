Coronavirus, il numero di guariti supera quello degli attuali positivi: il bollettino di oggi 25 dicembre (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il numero dei guariti supera quello degli attuali positivi, questo il bollettino per la giornata di oggi, 25 dicembre 2020. “oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+1.203) si registrano 1.691 casi positivi (+172), 31 decessi (+7) e +1.077 i guariti. Aumentano i decessi e i casi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 10%. I casi a Roma città tornano a quota 700. Il numero di guariti supera quello degli attuali positivi”, ha dichiarato D’Amato. La situazione delle Asl Nella Asl ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ildei, questo ilper la giornata di, 252020. “su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+1.203) si registrano 1.691 casi(+172), 31 decessi (+7) e +1.077 i. Aumentano i decessi e i casi, mentre diminuiscono i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto trae tamponi è al 10%. I casi a Roma città tornano a quota 700. Ildi”, ha dichiarato D’Amato. La situazione delle Asl Nella Asl ...

