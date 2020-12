Coronavirus, il bollettino parla chiaro: contagi in rialzo, la zona rossa non funziona? (Di venerdì 25 dicembre 2020) contagi in rialzo nonostante la zona rossa in cui è piombata l'Italia nei giorni di Natale. Il 25 dicembre il bollettino registra 19.037 nuovi casi di Coronavirus (ieri erano 18.040), mentre i decessi sono 459, in diminuzione rispetto alla giornata precedente (505). Le persone guarite o dimesse oggi sono 32.324 (ieri erano +22.718). La flessione degli attuali positivi di oggi ( 579.886, pari a -13.746 rispetto a ieri) — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Cifre che non calano come dovrebbero. Proprio nella giornata di Natale sono arrivati in Italia i primi vaccini. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020)innonostante lain cui è piombata l'Italia nei giorni di Natale. Il 25 dicembre ilregistra 19.037 nuovi casi di(ieri erano 18.040), mentre i decessi sono 459, in diminuzione rispetto alla giornata precedente (505). Le persone guarite o dimesse oggi sono 32.324 (ieri erano +22.718). La flessione degli attuali positivi di oggi ( 579.886, pari a -13.746 rispetto a ieri) — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi. Cifre che non calano come dovrebbero. Proprio nella giornata di Natale sono arrivati in Italia i primi vaccini.

