Coronavirus | il bollettino di venerdì 25 dicembre | 19 037 casi con 459 morti

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 nuovi casi e 459 morti - fanpage : #Covid19, il bollettino del giorno di Natale: 19037 contagi nelle ultime 24 ore - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: LIVE #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Calabria #covid19 - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 nuovi casi, 459 le vittime - PagineRomaniste : #COVID19, il Bollettino del Ministero della Salute: 19.037 nuovi casi, 459 i decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

LA NAZIONE

Bollettino Coronavirus in provincia di Rovigo, 25 Dicembre 2020. Si segnalano 170 nuove positività e 222 guarigioni. Quattro persone morte per Covid. Covid, bollettino Rovigo oggi ...Per quanto riguarda le province del Lazio si registrano 481 casi positivi al Covid-19 e 11 decessi nelle ultime 24 ore. In particolare, nella Asl di Latina sono 217 i nuovi positivi e si tratta di ...