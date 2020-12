Coronavirus, il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 nuovi casi con 152.334 tamponi, Le vittime sono 459 (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ieri 18.040 positivi in più con 193.777 test e 505 morti. Il tasso di positività sale al 12,49% (era al 9,3%) ( Articolo in aggiornamento ) Leggi su repubblica (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ieri 18.040 positivi in più con 193.777 test e 505 morti. Il tasso di positività sale al 12,49% (era al 9,3%) ( Articolo in aggiornamento )

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 25 dicembre: 19.037 nuovi casi e 459 morti - SkyTG24 : Coronavirus in Italia, bollettino 25 dicembre: 19.037 casi su 152.334 tamponi, 459 morti - ROSSIPA42950428 : RT @Patty66509580: ??? Coronavirus, bollettino di oggi: • 19.037 contagiati • 459 morti • 32324 guariti -5 terapie intensive | -668 ricove… - Pino__Merola : Coronavirus in Italia, bollettino 25 dicembre: 19.037 casi su 152.334 tamponi, 459 morti - LaStampa : Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 dicembre: 19.037 nuovi contagi, l’indice di positività sale al 12,49 pe… -