Coronavirus | Bruno | miglioramento entro l' estate Il vaccino? Funziona pure contro le varianti

Raffaele Bruno, scienziato calabrese di fama e direttore del centro di Malattie infettive di Pavia ha curato e guarito il paziente 1, cioè il primo cittadino italiano colpito dal Covid 19.

Raffaele Bruno, scienziato calabrese di fama e direttore del centro di Malattie infettive di Pavia ha curato e guarito il “paziente 1”, cioè il primo cittadino italiano colpito dal Covid 19.

Covid-19, Raffaele Bruno: "Conciliare misure con economia, ma unica soluzione è lockdown"

Raffaele Bruno, primario di malattie infettive e professore associato all’ospedale San Matteo di Pavia, non ha dubbi: l’unica soluzione che aiuta davvero la curva dei contagi da Sars-CoV-2 a scendere ...

Raffaele Bruno, primario di malattie infettive e professore associato all'ospedale San Matteo di Pavia, non ha dubbi: l'unica soluzione che aiuta davvero la curva dei contagi da Sars-CoV-2 a scendere ...