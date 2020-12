Coronavirus: bollettino di Natale: 459 morti (superati 71.000 in totale), 19.037 nuovi contagi (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il totale dei decessi ormai è salito a 71.359, un record (calcolo popolazione - decessi) non solo in Europa, ma anche nel mondo. Il governo giallorosso Conte-bis è arrivato a mangiare il anettone, ma non deve essere assolutamente fiero (anzi) di questo catastrofico risultato Leggi su firenzepost (Di venerdì 25 dicembre 2020) Ildei decessi ormai è salito a 71.359, un record (calcolo popolazione - decessi) non solo in Europa, ma anche nel mondo. Il governo giallorosso Conte-bis è arrivato a mangiare il anettone, ma non deve essere assolutamente fiero (anzi) di questo catastrofico risultato

