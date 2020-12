Coronavirus | Betori | ' Dopo sfiducia e fatica abbiamo bisogno di un mondo nuovo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Firenze, 25 dic. - (Adnkronos) - "La perdurante pandemia genera in noi disorientamento, perdita di fiducia,a individuare le scelte necessarie per una strada di salvezza, pericoloso volgersi indietro a un tempo che non può e non deve tornare.di un, da far nascere da quella sorgente di amore che è la mangiatoia di Betlemme". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe, nell'omelia proclamata oggi nella Messa del giorno di Natale nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore. "Come ogni crisi - ha aggiunto l'arcivescovo - quella che attraversiamo è un setaccio in cui discernere ciò che è valido da ciò che non lo è. Alle cose valide appartiene anzitutto la consapevolezza della nostra fragilità, come ci insegna la presenza sociale della ...