Coronavirus | altri sei morti nelle Marche | il bilancio dall' inizio della pandemia sale a 1 522 L' andamento del virus in tempo reale

(Di venerdì 25 dicembre 2020) ANCONA - Il Covid non molla la presa sulle, oltre ai 603 nuovi positivi oggi (25 dicembre 2020) la regione registra anche, tre uomini e tre donne. Il numero delle vittime'...

MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS 10.872 nuovi contagi (con 87mila tamponi) e altri 415 morti - repubblica : Coronavirus, papa Francesco: 'Invece di lamentarci delle restrizioni, aiutiamo gli altri' [aggiornamento delle 12:3… - iMagazineTwit : #Coronavirus: in #FVG altri 766 contagi e 19 morti ?? - PicenoTime : Nelle Marche registrati altri 6 decessi, due nella provincia di Ascoli Piceno - HermanToothrot6 : PRONTISSIMI “Contro il Coronavirus siamo prontissimi. L'Italia ha adottato misure cautelative all'avanguardia più i… -

Notizie del 25 dicembre sul Covid-19 in Abruzzo e dati: scendono a 435 (-56) ricoverati, 34 (-1) in terapia intensiva, 6 decessi ...Sono 19.037 i nuovi casi di Covid individuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. Da ieri, infine, si registrano 65 nuovi decessi compresi tra i 4 ...