Coronavirus; 339 positivi | la maggior parte in provincia di Chieti Sei decessi

Sono 339 i nuovi casi positivi (su 4309 tamponi) al Coronavirus in Abruzzo indicati nel bollettino di oggi, 25 dicembre. Sei i decessi nelle ultime ore.

L’Aquila. Oggi in Abruzzo si sono registrati 339 nuovi casi di positività al coronavirus (di età compresa tra 2 e 100 anni): 72 in provincia dell’Aquila, 153 a Chieti, 52 a Pescara, 60 a Teramo.

