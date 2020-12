Coronavirus | 19 037 casi e 459 morti Superati i 2 milioni di contagi dall’inizio della pandemia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Sono 19.037 i nuovidiindividuati in Italia nelle ultime 24 ore, circa mille più di ieri che portano il totale a 2.028.354. L’incremento delle vittime è invece di 459, per un totaledell’emergenza di 71.359. Ad oggi, gli attualmente positivi in Italia sono 579.886, con un calo rispetto a ieri di 13.746. L’incremento dei dimessi e dei guariti, secondo i dati del ministeroSalute, è invece di 32.324, per un totaledell’emergenza di 1.377.109. (articolo in aggiornamento) L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.