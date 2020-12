CONFERMATA: il meteo Lunedì TEMPESTOSO su Italia. Forte Neve Nord Ovest, Alpi e Appennino (Di venerdì 25 dicembre 2020) meteo 28 dicembre burrasca. meteo 29 dicembre burrasca.Conferma, ed ancora conferma sull’’evoluzione meteo tracciata dei modelli matematici di alta risoluzione, oltre che elevata affidabilità, non lasciano spazio se non a commenti che mostrano una certa inquietudine per il severo peggioramento atteso in coincidenza soprattutto della giornata di Lunedì 28. Di certo ci sono delle variazioni su scala locale su precipitazioni, temperatura, ma osservando tutto l’impianto proposto dai modelli matematici, osserviamo un’evoluzione invernale che non si vedeva da molti anni, per giunta nel periodo delle festività tra Natale e l’Epifania, ancor meno. Un’area ciclonica molto profonda raggiungerà il canale della Manica, mentre un minimo secondario di bassa pressione si formerà sul Nord-Ovest ... Leggi su meteogiornale (Di venerdì 25 dicembre 2020)28 dicembre burrasca.29 dicembre burrasca.Conferma, ed ancora conferma sull’’evoluzionetracciata dei modelli matematici di alta risoluzione, oltre che elevata affidabilità, non lasciano spazio se non a commenti che mostrano una certa inquietudine per il severo peggioramento atteso in coincidenza soprattutto della giornata di28. Di certo ci sono delle variazioni su scala locale su precipitazioni, temperatura, ma osservando tutto l’impianto proposto dai modelli matematici, osserviamo un’evoluzione invernale che non si vedeva da molti anni, per giunta nel periodo delle festività tra Natale e l’Epifania, ancor meno. Un’area ciclonica molto profonda raggiungerà il canale della Manica, mentre un minimo secondario di bassa pressione si formerà sul...

Continuiamo a monitorare la stratosferadal momento che è votata verso un deciso riscaldamento nei prossimi giorni. Si tratta di un riscaldamento in partenza dall'Asia, inizialmente a carico di un'onda ...

Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: "tra Natale e Santo Stefano perturbazione fredda con rovesci, temporali, neve in collina e forte vento specie al Centrosud. Tra domenica e lunedì seconda perturbaz ...

