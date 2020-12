Come evitare tragedie come il ponte Morandi? Dal DAC il piano sicurezza per 1000 infrastrutture (Di venerdì 25 dicembre 2020) come controllare e migliorare la sicurezza delle infrastrutture dell’intero territorio italiano e scongiurare o abbattere il rischio di crolli ed incidenti, dai cavalcavia ai casi più gravi, come quello del ponte Morandi di Genova? La risposta arriva da un progetto campano, lo sviluppo di una piattaforma tecnologica innovativa per il monitoraggio periodico e continuativo della stabilità delle infrastrutture (ponti, viadotti e gallerie) mediante sistemi integrati multisensori e telerilevamento. Il monitoraggio di 1000 infrastrutture E’ questo l’obiettivo del piano hi-tech per monitorare 1000 infrastrutture italiane concepito e promosso da quattro ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 25 dicembre 2020)controllare e migliorare ladelledell’intero territorio italiano e scongiurare o abbattere il rischio di crolli ed incidenti, dai cavalcavia ai casi più gravi,quello deldi Genova? La risposta arriva da un progetto campano, lo sviluppo di una piattaforma tecnologica innovativa per il monitoraggio periodico e continuativo della stabilità delle(ponti, viadotti e gallerie) mediante sistemi integrati multisensori e telerilevamento. Il monitoraggio diE’ questo l’obiettivo delhi-tech per monitorareitaliane concepito e promosso da quattro ...

