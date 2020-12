Com’è cambiata Tish, da Amici di Maria De Filippi ad oggi? Ecco come la ritroviamo (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi, Tish, è tornata sui social con un look del tutto nuovo. Molti la ricorderanno nell’edizione 2017-2018 del noto programma tv di Maria De Filippi. Si è distinta per la voce e per il talento durante la sua partecipazione. Se la finale fu vinta da Alberto Urso, anche Tish ha ricevuto però qualche premio, vinse infatti il premio Tim e una borsa di studio Banca5. Oltre ad essere una brava cantante e una musicista Tish aveva incuriosito il pubblico con il suo particolare look originale, infatti era solita portare un caschetto rosso e sotto gli occhi dei punti neri. Foto: Instagram/Tish Il make up e le acconciature particolari sono sempre stati un tratto distintivo della giovane cantante ... Leggi su virali.video (Di venerdì 25 dicembre 2020) L’ex allieva della scuola didiDe, è tornata sui social con un look del tutto nuovo. Molti la ricorderanno nell’edizione 2017-2018 del noto programma tv diDe. Si è distinta per la voce e per il talento durante la sua partecipazione. Se la finale fu vinta da Alberto Urso, ancheha ricevuto però qualche premio, vinse infatti il premio Tim e una borsa di studio Banca5. Oltre ad essere una brava cantante e una musicistaaveva incuriosito il pubblico con il suo particolare look originale, infatti era solita portare un caschetto rosso e sotto gli occhi dei punti neri. Foto: Instagram/Il make up e le acconciature particolari sono sempre stati un tratto distintivo della giovane cantante ...

