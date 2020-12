Colapesce e Dimartino | chi sono i cantanti di Sanremo 2021 con Musica Leggerissima

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 25 dicembre 2020) Amadeus ha ufficializzato i nomi dei big in gara al prossimo Festival diche prenderà il via dal 2 marzoper proseguire fino a giorno 6. Tra i tantiin gara ci sarannocon il brano. Per loro sarà la prima volta sul palco dell’Ariston e sicuramente il Festival della canzone italiana li porterà anche ad un pubblico che prima non li conosceva affatto. A proposito di questo cerchiamo di scoprire meglio chiper arrivare più preparati a! Si chiamano rispettivamente Lorenzo e Antonio eanche due grandissimi amici. Conosciamo meglioe ...