"Ciò che spetta ad ogni italiano": in questa foto della Meloni, il trionfo di Del Debbio | Guarda (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il plauso di Giorgia Meloni è tutto per Paolo Del Debbio. Il tema? Le tasse. Scrive infatti la leader di Fratelli d'Italia, mostrandosi su Twitter in una foto con l'ultimo libro proprio del conduttore di Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4: "Complimenti a Paolo Del Debbio per il suo nuovo libro. Citando l'Articolo 53 della Costituzione descrive un diritto che ogni italiano dovrebbe avere: la possibilità di poter pagare quello che può. Cioè, dopo aver pagato le tasse, dovrebbe avere l'essenziale per vivere. Da leggere", conclude Giorgia Meloni. Un plauso, insomma, a un libro ragionato sulle tasse. Quelle tasse che rendono la vita degli italiani un calvario, in uno dei paesi con la pressione fiscale più alta al mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 25 dicembre 2020) Il plauso di Giorgiaè tutto per Paolo Del. Il tema? Le tasse. Scrive infatti la leader di Fratelli d'Italia, mostrandosi su Twitter in unacon l'ultimo libro proprio del conduttore di Dritto e Rovescio, il programma in onda su Rete 4: "Complimenti a Paolo Delper il suo nuovo libro. Citando l'Articolo 53Costituzione descrive un diritto chedovrebbe avere: la possibilità di poter pagare quello che può. Cioè, dopo aver pagato le tasse, dovrebbe avere l'essenziale per vivere. Da leggere", conclude Giorgia. Un plauso, insomma, a un libro ragionato sulle tasse. Quelle tasse che rendono la vita degli italiani un calvario, in uno dei paesi con la pressione fiscale più alta al mondo.

