Ciclismo, Vittoria Guazzini: “Nel 2021 mi concentrerò sulla pista verso le Olimpiadi, in futuro sogno il Fiandre” (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Nazionale italiana di Ciclismo su pista al femminile che sta crescendo sempre di più, con tantissime giovani alla ribalta internazionale. Il sogno è quello di riuscire ad agguantare le medaglie in quel di Tokyo 2021. A rappresentare la selezione tricolore ci sarà sicuramente Vittoria Guazzini, una delle stelle della banda di Dino Salvoldi, nonostante i 20 anni ancora da compiere. Per lei un 2020 strepitoso, con la terza posizione nei Campionati Italiani a cronometro, la medaglia di bronzo nella staffetta mista agli Europei di Plouay, la convocazione ai Mondiali di Imola per la prova contro il tempo e poi il capolavoro d’oro nella madison con Elisa Balsamo e l’argento con il quartetto dell’inseguimento a squadre agli Europei su pista di Plovdiv. Un tuo giudizio su ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 dicembre 2020) Una Nazionale italiana disual femminile che sta crescendo sempre di più, con tantissime giovani alla ribalta internazionale. Ilè quello di riuscire ad agguantare le medaglie in quel di Tokyo. A rappresentare la selezione tricolore ci sarà sicuramente, una delle stelle della banda di Dino Salvoldi, nonostante i 20 anni ancora da compiere. Per lei un 2020 strepitoso, con la terza posizione nei Campionati Italiani a cronometro, la medaglia di bronzo nella staffetta mista agli Europei di Plouay, la convocazione ai Mondiali di Imola per la prova contro il tempo e poi il capolavoro d’oro nella madison con Elisa Balsamo e l’argento con il quartetto dell’inseguimento a squadre agli Europei sudi Plovdiv. Un tuo giudizio su ...

gasparini_alice : RT @IlPedaleRosa: Team Isolmant Premac Vittoria, svelato il 'nuovo look' per la stagione agonistica 2021: - IlPedaleRosa : Team Isolmant Premac Vittoria, svelato il 'nuovo look' per la stagione agonistica 2021: - Ciclonews_biz : Isolmant Premac Vittoria: la nuova divisa - fenomenogabry : RT @OA_Sport: #ciclismo Letizia Paternoster si racconta, togliendosi anche qualche sassolino. Il suo pensiero sono sempre le Olimpiadi di T… - OA_Sport : #ciclismo Letizia Paternoster si racconta, togliendosi anche qualche sassolino. Il suo pensiero sono sempre le Olim… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Vittoria Ciclismo, Vittoria Guazzini: "Nel 2021 mi concentrerò sulla pista verso le Olimpiadi, in futuro sogno il Fiandre" OA Sport Ciclismo, Vittoria Guazzini: “Nel 2021 mi concentrerò sulla pista verso le Olimpiadi, in futuro sogno il Fiandre”

Una Nazionale italiana di ciclismo su pista al femminile che sta crescendo sempre ... A rappresentare la selezione tricolore ci sarà sicuramente Vittoria Guazzini, una delle stelle della banda di Dino ...

Fabio Jakobsen: “Spero di essere presente quando le corse riprenderanno a marzo, ma è più realistico che sia agosto”

Una bella notizia per il mondo del ciclismo ma non solo ... contro le transenne a velocità altissima durante la volata per la vittoria di frazione e solo grazie al pronto intervento del compagno ...

Una Nazionale italiana di ciclismo su pista al femminile che sta crescendo sempre ... A rappresentare la selezione tricolore ci sarà sicuramente Vittoria Guazzini, una delle stelle della banda di Dino ...Una bella notizia per il mondo del ciclismo ma non solo ... contro le transenne a velocità altissima durante la volata per la vittoria di frazione e solo grazie al pronto intervento del compagno ...