Chico Forti in Italia, la famiglia: "21 anni di dolore e disperazione. Ora siamo ripagati" (Di venerdì 25 dicembre 2020) . "Ventuno anni di dolore e disperazione. Ora siamo ripagati". Gianni Forti, zio di Enrico Forti, detto Chico, commenta la notizia del trasferimento in Italia dell'ex produttore trentino, da sempre proclamatosi innocente, condannato negli Stati Uniti per omicidio. "Abbiamo avuto tante delusioni, ma ora siamo ripagati. Ringrazio tutti gli Italiani che ci sono stati vicini".

