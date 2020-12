Chiara Nasti | la foto di famiglia è da pazzi | “sono messa malissimo”

Leggi su kronic

(Di venerdì 25 dicembre 2020)pubblica unamolto particolare sul suo profilo Istagram: Le feste natalizie portano momenti particolarmente gravi.è una tra le più note Fashion influencer conosciute sul web. Amata dai più giovani ha iniziato la sua scalata al successo da molto giovane, partendo dalla sua più grande passione: la moda. Laè infatti riuscita nel giro di breve tempo a diventare molto popolare sui social a soli sedici anni. In seguito ha raggiunto un numero elevato di fan anche su Facebook aprendo un blog personale di moda e nel 2013 lancia un suo brand di t-shirt, Chic Phobia. Nel frattempo, i marchi di moda più famosi fanno a gara per averla come testimonial, vista la grande influenza di ...