Chi ha già avuto il Covid ha gli anticorpi anche contro la variante inglese (Di venerdì 25 dicembre 2020) . Buone notizie dai ricercatori dell'Università del Texas che hanno annunciato i risultati preliminari dello studio sulla mutazione N501Y che caratterizza sia la variante inglese sia quella sudafricana del virus. Il dato rassicura sull'efficacia dei vaccini contro questo tipo di mutazioni. Con l'emergere di nuove varianti di coronavirus che si distinguono dal virus di Wuhan e da quello diffuso in Europa lo scorso inverno, uno dei timori più seri è che i nuovi vaccini Covid non siano in grado di neutralizzare il ceppo mutato. In altre parole, la diffusione di varianti come quella inglese (B.1.1.7) e quella sudafricana (501.V2), che condividono la stessa mutazione (N501Y) a livello della proteina Spike contro cui sono diretti gli anticorpi della vaccinazione, potrebbe ...

